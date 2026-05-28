Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о поражении от соотечественницы Анны Калинской во втором круге «Ролан Гаррос».

«Самое обидное, что можно было зацепиться. Не знаю, как со стороны Ани, но с моей стороны теннис был отвратительный. Обидно, что даже при таком теннисе всё достаточно близко было. Старалась быть на позитиве, но ничего не чувствовала, мяч улетал в забор, а не в корт. Надо было оставаться позитивнее и стараться меньше внимания на это обращать», — приводит слова Корнеевой «Чемпионат».

В следующем раунде Калинская сыграет против Камилы Осорио из Колумбии.