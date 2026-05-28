Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла у Майар Шериф из Египта в матче второго круга «Ролан Гаррос».

Кори Гауфф globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира Гауфф.

Гауфф два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шериф ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Гауфф будет сильнейшая в паре Кэти Бултер (Великобритания) — Анастасия Потапова (Австрия).