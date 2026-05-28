Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Мариной Бассольс из Германии во втором круге «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мне показалось, что условия были совершенно другими по сравнению с тем временем, когда я разминалась. В Париже сейчас, конечно, очень жарко, а разминалась я в 15:00. Когда я вышла на корт, мне показалось, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки всё равно были по длине (улыбается).

В начале матча она играла стабильнее. Я допускала много ошибок, а она воспользовалась этим как возможностью. Она шла на удары и играла очень хорошо. Я ещё и довольно много жаловалась в первом сете (смеётся). Я была совсем недовольна своим уровнем игры.

Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему меня не приводят. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно это самой себе доказать.

Просто счастлива, что смогла переключить своё мышление и оставаться очень сосредоточенной на протяжении двух последних сетов», — отметила Андреева в интервью на корте.

Следующей соперницей Андреевой станет Мари Боузкова из Чехии.