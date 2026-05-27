55-я ракетка мира Юлия Стародубцева поделилась эмоциями от победы над вторым номером рейтинга Еленой Рыбакиной в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Юлия Стародубцева

«Честно, это сложно описать словами.  Я невероятно счастлива.  Елена — одна из топ-игроков.  У неё был потрясающий год.  Я очень горжусь собой, что смогла сделать это сегодня.  Третий сет был тяжёлым, но я справилась.

Возвращение Рыбакиной в игру?  Думаю, от такого игрока, как Лена, я этого и ожидала.  Она одна из лучших теннисисток мира.  Нельзя выходить на матч с мыслью, что сегодня будет легко.  Даже при счёте 3:0 у меня было чувство, что всё будет не так просто.  Тяжёлый матч, но я счастлива победить сегодня», — сказала Стародубцева в интервью на корте после матча.

Украинка обыграла казахстанскую теннисистку со счетом 3:6, 6:1, 7:6.

В следующем круге турнира Стародубцева сыграет против победительницы пары Хейли Баптист (США) — Сю Ван (Китай).