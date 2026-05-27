55-я ракетка мира Юлия Стародубцева поделилась эмоциями от победы над вторым номером рейтинга Еленой Рыбакиной в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Юлия Стародубцева globallookpress.com

«Честно, это сложно описать словами. Я невероятно счастлива. Елена — одна из топ-игроков. У неё был потрясающий год. Я очень горжусь собой, что смогла сделать это сегодня. Третий сет был тяжёлым, но я справилась.

Возвращение Рыбакиной в игру? Думаю, от такого игрока, как Лена, я этого и ожидала. Она одна из лучших теннисисток мира. Нельзя выходить на матч с мыслью, что сегодня будет легко. Даже при счёте 3:0 у меня было чувство, что всё будет не так просто. Тяжёлый матч, но я счастлива победить сегодня», — сказала Стародубцева в интервью на корте после матча.

Украинка обыграла казахстанскую теннисистку со счетом 3:6, 6:1, 7:6.

В следующем круге турнира Стародубцева сыграет против победительницы пары Хейли Баптист (США) — Сю Ван (Китай).