Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Даниила Медведева из «Ролан Гаррос»-2026.

«Он ещё полностью не восстановился, оказался не готов. Даниил играл процентов на 70 от того, что он показал на прошлом турнире. Тогда казалось, что он обрёл лучшую форму, поэтому ожидалось, что он и здесь выступит удачно. По мастерству и настрою Медведев соответствует полуфиналу. Не получилось.

Пауза между турнирами была маленькой. Нужен был отдых и новая подготовка. Не хватило времени восстановиться. Уже сказывается возраст, он ближе к ветеранам. Хотя ещё годика 2-3 Медведев сможет играть на высоком уровне, но надо выбирать турниры. Нужны и щадящие нагрузки.

Сейчас против него играл молодой и сильный теннисист. Неожиданно игра была неуверенной, случались невынужденные ошибки. Чувствовалось, что Даниил находится не в своей тарелке. Ещё не набрал форму. Ещё и покрытие не его. Теперь Медведева можно ожидать только в августе на US Open. Вряд ли он блеснёт на Уимблдоне, потому что там покрытие тоже не его, надо быть ловчее. Но Медведеву под силу пройти 3-4 круга. Нужна хорошая форма и везение», — цитирует Янчука «Советский спорт».

Россиянин в матче первого круга уступил австралийцу Адаму Уолтону(97) со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.