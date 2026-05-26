Россиянка Людмила Самсонова вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад‑Майя успешно миновали первый круг на Открытом чемпионате Франции.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Они победили украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик — 7:5, 2:6, 6:2.

Противостояние длилось 2 часа 17 минут. Самсонова и Хаддад‑Майя ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк‑пойнтов из 12.

Их оппонентки выполнили 2 эйса, 6 двойных ошибок и взяли 5 из 11 заработанных брейк‑пойнтов.

Дальше Самсонова и Хаддад‑Майя сыграют против победительниц встречи Алдила Сутджиади / Жанис Тьен (Индонезия) — Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес‑Тормо (Испания).