Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»-2026.

Белоруска в двух сетах переиграла испанку Джессику Бузас Манейро со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 13 минут. За это время Соболенко реализовала 6 брейк-поинтов из девяти, обойдясь без эйсов и ни разу не совершив двойных ошибок. На счету Бузас Манейро одна подача навылет, четыре двойные ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Эльза Жакмо (Франция).