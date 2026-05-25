Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свентек, поделилась своими впечатлениями о победе в первом матче на «Ролан Гаррос» в 2026 году.

«Я просто очень счастлива играть на этом корте. Первые матчи всегда нужны еще и для того, чтобы привыкнуть к условиям и ко всему остальному. Я очень довольна тем, как сыграла сегодня, — и тактически, и тем, как чувствовала мяч. Так что это определенно был хороший первый матч», — сказала Свентек в интервью на корте.

В стартовом поединке Ига одержала уверенную победу над австралийкой Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:2. Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Свентек встретится с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.