Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая третье место в мировом рейтинге, уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Ига Свентек globallookpress.com

В стартовом матче она одержала разгромную победу над австралийкой Эмерсон Джонс, занимающей 136-ю строчку рейтинга, со счетом 6:1, 6:2.

Матч длился всего 1 час 1 минуту. Свентек продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив одну подачу навылет и допустив лишь одну двойную ошибку. Она также успешно реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. В то же время Эмерсон Джонс не смогла показать такой же уровень, не сделав ни одного эйса, допустив две двойные ошибки и реализовав только два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Ига Свентек встретится с чешской теннисисткой Сарой Бейлек за право продолжить борьбу в турнире.