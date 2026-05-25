Узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова победила Жаклин Кристиан из Румынии в первом круге «Ролан Гаррос».

Камилла Рахимова globallookpress.com

Спортсменки находились на корте 2 часа 54 минуты и завершили встречу с результатом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу бывшей россиянки.

Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кристиан семь эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем круге Разимова сыграет с сильнейшей в паре Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).