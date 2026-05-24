Российская теннисистка Диана Шнайдер улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге WTA, поднявшись с 25-го на 23-е место.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Лучшей среди россиянок остаётся Мирра Андреева — она занимает 8-ю строчку мирового рейтинга. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а Людмила Самсонова потеряла семь позиций и теперь находится на 27-й строчке.

В верхней части рейтинга изменений не произошло: лидирует Арина Соболенко из Беларуси, второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, третье — полька Ига Свёнтек.