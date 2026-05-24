Американский теннисист Тейлор Фриц проиграл своему соотечественнику Нишешу Басаваредди в первом круге «Ролан Гаррос».

Соперники находились на корте 3 часа 19 минут, а девятая ракетка мира уступил с результатом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.

Фриц сделал 21 эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Басаваредди подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Басаваредди сыграет с сильнейшим в матче между Алексом Михельсеном и Александром Шевченко.