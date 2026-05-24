Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 99-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026.

Анна Блинкова globallookpress.com

В матче против украинки Юлии Стародубцевой (54-я ракетка мира) Блинкова уступила со счетом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только два брейк-пойнта из восьми возможных. В свою очередь, Стародубцева отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и успешно реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Юлия Стародубцева встретится с победительницей матча между Вероникой Эрьявец (Словения) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).