Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оцениила шансы россиянки Мирры Андреевой успешно выступить на предстоящем «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра — молодец. Она провела очень насыщенный грунтовый сезон, и это было ей очень нужно — нужны были эти победы. Андреева всё ещё молоденькая теннисистка, и ей необходимо получать уверенность. Всё ещё есть теннисистки, которые превосходят её в мощи, победах и регалиях. Конечно, ей хочется победить и всем доказать, что она может выигрывать турниры "Большого шлема". Но всё складывается не так быстро. Нужно принять себя и верить в тот теннис, в который Мирра играет. Всё будет зависеть от жребия.

У Мирры есть шансы на полуфинал и даже финал. Победа — сложно, в женском теннисе доминируют Соболенко, Рыбакина, Гауфф, которая очень сильна на грунте. Не будем забывать и Швёнтек, несмотря на то что она сейчас не в лучшем психологическом состоянии. Но Мирра сыграла много матчей на грунте, и от этого должно быть лучше. Вспоминаю победу Светы Кузнецовой на "Ролан Гаррос", когда в финале она обыграла Динару Сафину. Тогда Света провела невероятное количество матчей на грунте, начиная со Штутгарта и заканчивая финалом Рима и Мадридом. Все тогда говорили, что это слишком много, но Кузнецова смогла победить на "Ролан Гаррос" именно благодаря накопленному опыту. Физическая мощь Мирры, конечно, не та, что была у Светланы. Но молодость, быстрое восстановление на "Ролан Гаррос" имеет большое значение. Даже после тяжёлых матчей организм Андреевой должен быть готов играть на следующий день», — сказала Веснина «Чемпионату».