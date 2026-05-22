Тринадцатая ракетка мира Андрей Рублев высказался о совместной работе с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Меня всё устраивает. Я вижу прогресс, я вижу, я его чувствую. Конкретно, если брать так, когда Марат был на турнирах, не получалось показать результат, ну, окей, так получилось. К этому надо относиться с юмором. Поэтому, когда Марат был единственным из команды на турнире и получилось сыграть четвертьфинал, поэтому и относились с юмором, что наконец-то хоть четвертьфинал сыграли. А так здесь же надо смотреть не по результатам, а по тому, как ты чувствуешь, как ты играешь, как идут тренировки, есть ли прогресс, потому что результат — это уже второстепенное, которое меняется за одну удачную неделю», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев работает с Сафиным с марта 2025 года. Под руководством Сафина Рублев дважды доходил до финала на турнирах категории ATP 500 — в Гамбурге (2025 год) и Барселоне (2026 год).