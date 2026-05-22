Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева успешно выступить на Открытом чемпионате Франции-2026.

«Я бы отметил, что Даниил прибавил. Он стал ещё быстрее играть, сильнее бить по мячу. Раньше ему не хватало скоростей, лучшие соперники Медведева успевали за большей частью его атакующих ударов. Теперь он довольно часто бьёт навылет. Второй сет в игре с Синнером — лучший теннис Медведева. Всё это говорит о том, что Медведев претендует на высокие места на "Ролан Гаррос", в том числе на полуфинал и финал при удачном раскладе», — цитирует Янчука «Чемпионат».

На данный момент Медведев занимает седьмое место в рейтинге ATP.