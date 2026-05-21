Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о доминации Янника Синнера и Карлоса Алькараса в нынешнем поколении теннисистов.

«Мне не нравится говорить, что сейчас конкуренция ниже, чем раньше. Каждая эпоха отличается от другой. Сейчас есть два игрока, которые сильно выделяются на фоне остальных, и из-за этого все как будто немного обесценивается. Но это тот момент, который они сейчас проживают.

Я верю, что появятся амбициозные молодые игроки, которые смогут бросить им вызов. Для тенниса хорошо, что есть уже состоявшиеся чемпионы вроде Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Но для них самих тоже хорошо, когда есть соперники, которые заставляют их бороться. А сейчас кажется, что таких соперников нет», — сказал Надаль на презентации документального фильма «Рафа».

Напомним, что Синнер сейчас является первой ракеткой мира, а Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге.