Бывшая теннисистка Екатерина Макарова оценила шансы представительницы Казахстана Елены Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам предстоящего Открытого чемпионата Франции.

По мнению Макаровой, добиться этой цели Рыбакиной будет крайне непросто, прежде всего из-за особенностей покрытия.

«Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и её реализовать», — заявила Макарова «Чемпионату».

«Ролан Гаррос»-2026 в женском одиночном разряде пройдет с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.