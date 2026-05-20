Российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, пробилась в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос».

В полуфинале Корнеева одержала победу над соперницей из Аргентины Хасмин Ортенси, которая находится на 152-й строчке рейтинга. Матч длился 2 часа 18 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

За время игры Корнеева не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и успешно реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 возможных. Ортенси также не подала ни одного эйса и совершила три двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 10 своих попыток.

В финале квалификации соперницей Корнеевой станет ещё одна представительница Аргентины — Юлия Риера.