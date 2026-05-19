Россиянин Роман Сафиуллин (сейчас 142‑я ракетка мира) выиграл в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции у эстонца Марка Лаяла(157) со счётом 6:4, 6:4.

Соперники были на корте почти полтора часа. За это время россиянин 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк‑пойнта из 8 заработанных.

Эстонец выполнил один эйс, совершил 5 двойных ошибок и не взял ни одного брейк‑пойнта из 5 заработанных.

Дальше Сафиуллин сыграет с победителем пары Йоэль Шверцлер (Австрия) — Клеман Шидех (Франция).