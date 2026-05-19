Пятнадцатая ракетка мира Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге.

Россиянин в трех сетах обыграл 120-й номер рейтинга, француза Юго Гастона со счетом 3:6, 6:3, 7:6.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Гастона семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде турнира Хачанов встретится с победителем пары Юстин Энгель (Германия) — Юго Эмбер (Франция).