Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение от Петры Марчинко из Хорватии в матче первого круга турнира WTA-250, который проходил в марокканском городе Рабат. Итоговый счет встречи — 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 17 минут. Звонаревой не удалось реализовать ни один из четырех заработанных брейк-пойнтов. Она также допустила две двойные ошибки и не сумела выполнить ни одной подачи навылет. В свою очередь, Марчинко успешно реализовала три из шести своих брейк-пойнтов, совершила четыре двойные ошибки и сделала три эйса.

В следующем раунде турнира в Марокко Петра Марчинко, занимающая 76-ю строчку мирового рейтинга, встретится с победительницей матча между Франческой Джонс из Великобритании и Елизаветой Котляр из Украины.