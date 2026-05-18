Австралийский теннисист Алекс де Минор (9‑я ракетка мира) в напряжённом матче преодолел первый круг на турнире серии АТР‑500 в немецком Гамбурге.

Он в трёх сетах за 2 часа 8 минут одолел аргентинца Франсиско Серундоло (27‑й номер рейтинга) — 3:6, 6:4, 6:3.

Всего за время матча австралиец реализовал 6 брейк‑пойнтов из 11 заработанных, выполнил один эйс и допустил 5 двойных ошибок. Серундоло удалось выполнить две подачи навылет и реализовать 5 брейк‑пойнтов из 14, также на его счету три двойные ошибки.

Во втором круге де Минор сразится с испанцем Алехандро Давидовичем‑Фокиной (Испания), который был сильнее француза Корентена Муте — 6:4, 6:4.