Бывший теннисист Андрей Чесноков надеется, что россиянин Даниил Медведев должен хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Чего жду от Медведева на "Ролан Гаррос"? Даниил находится в хорошей форме, потенциально он должен показать на "Ролан Гаррос" что‑то такое, от чего все любители российского тенниса получат удовлетворение. Если он будет держать форму, которую нашел в этом грунтовом сезоне, думаю, он должен показать что‑то положительное на турнире. У нас еще есть Мирра Андреева, которая находится сейчас в хорошей форме и достаточно хорошо играет», — сказал Чесноков «Матч ТВ».

«Ролан Гаррос» состоится в Париже с 18 мая по 7 июня.