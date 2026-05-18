Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку обновлённого рейтинга ATP.
Ранее 30-летний уроженец Москвы дошёл до полуфинала турнира в Риме, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру в трёх сетах — 2:6, 7:5, 4:6.
Американец Тейлор Фриц опустился на восьмое место мирового рейтинга, а Алекс де Минор потерял одну позицию.
Александр Бублик, напротив, улучшил своё положение и теперь занимает десятую строчку. В остальной части топ-10 изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Янник Синнер. Также в топ-3 входят представитель Испании Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.