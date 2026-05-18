Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом поединке Циципас одержал победу над французом Джованни Мпетчи Перрикаром, который занимает 80-ю строчку рейтинга, со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Циципас выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех своих попыток. Перрикар, в свою очередь, сделал шесть эйсов, также допустил одну двойную ошибку, но не смог реализовать ни одного из своих трёх брейк-пойнтов.

Во втором раунде турнира в Женеве Циципас встретится с американским теннисистом Ленером Тьеном.