Россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями от победы в паре с Миррой Андреевой на турнире серии «Мастерс» в Риме и сказала, что получает удовольствие от игры с ней.

«В нашем успехе нет никакого секрета. Просто у нас есть химия, энергия, которую мы разделяем с Миррой. Мы получаем удовольствие от игры друг с другом и играем отлично. Чувствую, что в Мадриде мы разогрелись и начали играть всё лучше и лучше. Ключ в том, что мы обе любим играть вместе, получаем удовольствие», — цитирует Шнайдер ТАСС.

В решающем матче россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар‑Мартинес (6:3, 6:3). Это третья их совместная победа на турнирах WTA.