Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о предстоящем полуфинале турнира ATP-1000 в Риме между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Очень непростой матч был у Даниила в четвертьфинале. Но он молодец, что справился. Хотелось бы, конечно, чтобы матч был выигран полегче и быстрее, все-таки Даня потратил много сил. Синнер же в концовке матча против Рублева сбился в плане физики. У итальянца как-будто сбилось дыхание, он начал уставать и укорачивать розыгрыши. У Даниила есть шанс против Янника, если он затянет его в длительные розыгрыши и долгий матч. В отличие от других теннисистов в туре, у Медведева нет страха перед Алькарасом и Синнером. Да, если они играют здорово, шансов мало, но при этом Даниил всегда делает всевозможное для усложнения их жизни», — цитирует Веснину «СЭ».

Последний очный поединок состоялся в марте этого года в финале турнира в Индиан-Уэллсе, в том матче победу одержал итальянец.