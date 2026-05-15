Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о предстоящем полуфинале турнира ATP-1000 в Риме между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Очень непростой матч был у Даниила в четвертьфинале.  Но он молодец, что справился.  Хотелось бы, конечно, чтобы матч был выигран полегче и быстрее, все-таки Даня потратил много сил.  Синнер же в концовке матча против Рублева сбился в плане физики.  У итальянца как-будто сбилось дыхание, он начал уставать и укорачивать розыгрыши.  У Даниила есть шанс против Янника, если он затянет его в длительные розыгрыши и долгий матч.  В отличие от других теннисистов в туре, у Медведева нет страха перед Алькарасом и Синнером.  Да, если они играют здорово, шансов мало, но при этом Даниил всегда делает всевозможное для усложнения их жизни», — цитирует Веснину «СЭ».

Последний очный поединок состоялся в марте этого года в финале турнира в Индиан-Уэллсе, в том матче победу одержал итальянец.