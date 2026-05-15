Матч 1/2 финала «Мастерса» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером был прерван из-за погодных условий.

globallookpress.com

Стало известно, что во время третьего сета матч был прерван из-за дождя.  Синнер пожаловался судье, что боится поскользнуться на линиях.

На момент остановки встречи итальянец вел в счете — 6:2, 5:7, 4:2 (А:40).

Ранее по ходу третьего сета Синнер взял медицинский перерыв.  К спортсмену вышел физиотерапевт и размял бедро.  Медведев пожаловался арбитру на медицинскую паузу итальянца.