В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме норвежец Каспер Рууд (25) без проблем разобрался с итальянцем Лоренцо Дардери (20) — 6:1, 6:1.

Соперники были на корте всего 1 час 6 минут. Норвежец за это время выполнил три эйса, совершил двойную ошибку и взял 5 из 8 завоеванных брейк-поинтов.

На счету Дардери две подачи навылет, одна двойная и один из двух реализованных брейк-поинтов.

Соперником Рууда в финале станет победитель встречи Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия), которая состоится позже.