Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Мартином Ландалусом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Россиянин (9-я ракетка мира) одолел представителя Испании (94-я ракетка мира) со счетом — 1:6, 6:4, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

За весь матч Медведев сделал 2 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 14-и. Ландалус допустил 7 двойных ошибок при 5-и реализованных брейк-поинтах.

После этого матча Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера (1-я ракетка мира).