Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над румынкой Сораной Кырстей в полуфинале турнира в Риме (Италия).

«Да, я получала удовольствие. Первые несколько кругов были очень тяжёлыми. Такие матчи нужно просто пережить. В одном из них я была в одном розыгрыше от вылета. Поэтому сейчас очень благодарна за то, что вышла в финал. Мне кажется, после каждого поединка я чему-то училась, что-то брала для себя. И, думаю, сегодня это было заметно, — сказала Гауфф в интервью на корте.

В финале Гауфф встретится с победительницей матча между Игой Свентек (Польша) и Элиной Свитолиной (Украина).