Десятая ракетка мира Элина Свитолина одержала победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме.

Элина Свитолина globallookpress.com

Украинка в трех сетах обыграла второй номер рейтинга WTA Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Свитолиной допустила пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Рыбакиной удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 20 заработанных. Она допустила пять двойных ошибок и выполнила семь эйсов.

В полуфинале «Мастерса» Свитолина сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек.