Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свой выход в четвертый круг «Мастерса» в Риме после победы над австралийцем Алексеем Попыриным.

Янник Синнер

«Мне кажется, сегодня ветер дул в одном направлении.  Не нужно было сильно менять свою игру.  В то же время, когда играешь по ветру, стараешься немного больше двигать мяч.  А когда играешь против ветра, я обычно стараюсь играть более плоско.  Но в целом, я показал очень хорошую игру.  Условия были очень непростыми.  Он очень сильно подаёт.  Его процент попадания первой подачи был не очень высоким, это мне немного помогло.  Я очень хорошо принимал вторую подачу, очень рад пройти в следующий раунд» — сказал Синнер в интервью на корте.

Следующий соперник Синнера на турнире в Риме — итальянец Андреа Пеллегрино, занимающий 155-е место в мировом рейтинге.