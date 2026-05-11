Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над своей соотечественницей Ивой Йович в четвертом круге престижного турнира WTA 1000, который проходит в Риме.

Матч продолжался 2 часа 45 минут и завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:2 в пользу Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге. Во втором сете, при счете 3:5 в пользу Йович, Гауфф уступала в гейме 30:40, но смогла переломить ход встречи.

В следующем раунде соревнований Кори Гауфф встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и бельгийкой Элизе Мертенс.