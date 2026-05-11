Американская теннисистка Джессика Пегула победила австрийку Анастасию Потапову в четвертом круге турнира в Риме (Италия).

Джессика Пегула globallookpress.com

Соперницы находились на корте 1 час 39 минут и завершили встречу со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу американки.

Пегула сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Потапова два раза подала навылет, не сделала двойных ошибок и заработала три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале соперницей Пегулы станет победительница матча Ига Свентек (Польша) — Наоми Осака (Япония).