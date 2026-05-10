Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Немец (3-я ракетка мира) одолел представителя Бельгии (36-я ракетка мира) со счетом — 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

За весь матч Зверев сделал 1 эйс и реализовал 3 брейк-поинта из 8-и. Блокс допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

После этого матча Зверев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где сыграет против победителя матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия).