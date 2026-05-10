Россиянка Людмила Самсонова (21‑я в рейтинге) не смогла преодолеть третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Её обидчицей стала австрийская теннисистка Анастасия Потапова (38‑я в рейтинге), выигравшая в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Их встреча длилась почти полтора часа. За это время Самсонова сделала один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк‑пойнт. Потапова подала навылет также один раз, сделала 2 двойные ошибки и сумела реализовать 4 брейк‑пойнта из 9.

В 1/8 финала турнира Потапова сразится с американкой Джессикой Пегулой (5‑я в рейтинге).