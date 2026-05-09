Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала свой вылет после поражения от Элисе Мертенс в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме.

Жасмин Паолини
Жасмин Паолини globallookpress.com

«Да, это тяжелое поражение, особенно учитывая счет.  Но Мертенс отличная теннисистка.  Думаю, она очень хорошо сыграла в важных моментах.  А я иногда могла бы быть немного умнее.  Непросто, но это теннис, такое может случиться.

Думаю, сегодня я чувствовала себя хорошо.  Разыграла матчболы так или иначе, особенно третий.  К сожалению, это теннис, такое может случиться.

Трудно пережить это поражение, потому что я в Италии.  Хотела сыграть больше матчей.  Приятно играть перед этими болельщиками.  Они заряжают меня энергией.

Но сегодня мне этого было недостаточно, по крайней мере, с моей стороны для людей», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Паолини одержала победу на римском «Мастерсе» в прошлом году.