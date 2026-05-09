16-я ракетка мира Наоми Осака прокомментировала свою победу над немкой Евой Лис в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме.

«Думаю, в третьем сете я просто сказала себе бороться за каждое очко настолько, насколько могу. Мне казалось, что она играет очень хорошо, особенно на приёме.

А я надеялась, что моего опыта хватит, чтобы всё-таки дожать матч. Похоже, в итоге так и получилось», — сказала Осака в студии Tennis Channel.

В следующем раунде «Мастерса» Осака сыграет против россиянки Дианы Шнайдер.