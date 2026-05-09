Российский теннисист Мирра Андреева прокомментировала свою победу над швейцаркой Викторией Голубич в 3-м круге «тысячника» в Риме.

«Как для меня все сложилось? Да, матч был непростой на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня было пару ошибок и она тоже начала хорошо играть. Поменялись немного кондиции тоже.

Я чувствовала, что я как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто всё возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому я очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий», — сказала Андреева Чемпионату.

В следующем круге «тысячника» в Риме россиянка сыграет против представительницы Бельгии Элисе Мертенс.