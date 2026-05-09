Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич в третьем круге «тысячника» в Риме.
Россиянка (7-я ракетка мира) обыграла представительницу Швейцарии (90-я ракетка мира) со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Игра продолжалась 1 час 59 минут.
За весь матч Мирра Андреева сделала 3 эйса и реализовала 7 брейк-поинтов из 12-и. Голубич допустила одну двойную ошибку при 3-х реализованных брейк-поинтах.
Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет против представительницы Бельгии Элисе Мертенс.