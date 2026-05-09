Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в 3-м круге «тысячника» в Риме (Италия).

Россиянка (24-я ракетка мира) одолела представительницу Швейцарии (12-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

За весь матч Калинская сделала 1 эйс и реализовала 5 брейк-поинтов из 8-и возможных. Бенчич допустила 5 двойных ошибок при 3-х реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге «тысячника» в Риме Калинская сыграет против латвийской теннисистки Елены Остапенко.