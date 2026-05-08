Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг турнира ATP-1000 в Риме.

Немец в двух сетах обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера со счетом 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 45 минут. По ходу матча Альтмайер сделал три эйса, ни разу не ошибся на подаче, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Зверев также подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге «Мастерса» Зверев сыграет с победителем матча между Таллоном Грикспором и Александром Блоксом.