Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, успешно начал свое выступление на турнире «Мастерс» в Риме (Италия), одержав победу.

В матче второго круга Хачанов обыграл казахстанского спортсмена Александра Шевченко (85-я ракетка мира) с результатом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Хачанов продемонстрировал отличную игру, выполнив пять эйсов, допустив три двойные ошибки и реализовав три из четырёх брейк-пойнтов. Шевченко также показал достойную игру: три эйса, одна двойная ошибка и одна успешная реализация брейк-пойнта из 13 попыток.

В следующем круге турнира Карен Хачанов встретится с победителем матча между нидерландским теннисистом Ботиком ван Зандсхулпом и американцем Александром Ковачевичем.