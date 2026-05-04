Итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 14 000 рейтинговых очков благодаря победе на турнире «Мастерс» в Мадриде.

Теперь на его счету 14 350 баллов в рейтинге АТР, и он продолжает удерживать статус первой ракетки мира. Как сообщает TENNIS.com, Синнер стал первым теннисистом, преодолевшим этот рубеж за почти десятилетие.

Последний раз более 14 000 очков собрал Новак Джокович. На неделе с 3 по 9 октября 2016 года у серба было 14 040 рейтинговых баллов.

Синнер имеет шанс увеличить свои рейтинговые очки до 1 050 в оставшейся части грунтового сезона. Для этого ему нужно победить на «Ролан Гаррос» и на «Мастерсе» в Риме. В 2025 году итальянец уступил в финалах обоих турниров испанцу Карлосу Алькарасу, который в этом году не сможет участвовать из-за травмы запястья.