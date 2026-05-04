Итальянский теннисист Янник Синнер, белорусская спортсменка Арина Соболенко и американка Коко Гауфф выразили недовольство размером призовых на предстоящем Открытом чемпионате Франции, который состоится в 2026 году. Об этом сообщает AP, ссылаясь на официальное заявление игроков.

Организаторы «Ролан Гаррос» объявили в апреле, что общий призовой фонд турнира составит около 72 миллионов долларов, что на 10% больше, чем в 2025 году. Тем не менее, доля доходов, которая будет распределена среди спортсменов, составит менее 15%. Ранее теннисисты настаивали на увеличении этой доли до 22%, что соответствует практике турниров ATP и WTA.

В своем заявлении игроки также указали, что в 2025 году «Ролан Гаррос» заработал 395 миллионов евро, что на 14% больше по сравнению с доходами 2024 года. Однако призовой фонд вырос лишь на 5,4%, в то время как доля игроков сократилась до 14,3%.

Турнир «Ролан Гаррос» пройдет с 24 мая по 7 июня. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 миллиона евро, пары — по 600 тысяч евро, а победители в миксте — 122 тысячи евро.