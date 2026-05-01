Итальянский теннисист (1-я ракетка мира) Янник Синнер высказался о победе над французом Артюром Фисом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Я старался быть максимально агрессивным. Чувствовал себя очень комфортно на приёме. Во втором сете он начал лучше подавать, так что стало сложнее. В целом очень доволен сегодняшней игрой. Стараюсь играть в лучший теннис, на который способен сейчас.

Сегодня был очень удачный день. Но я знал это ещё до матча: он один из лучших игроков мира на данный момент. Рад, что сыграл против него. Это много для меня значит. Он очень полезен для тенниса, для спорта. Я правда доволен сегодняшним выступлением.

В конце больших турниров я нахожу дополнительную передачу? Не знаю. Я всегда говорю, что первые раунды очень тяжёлые. Потом приходится немного переключаться. Потому что соперники в том же ритме, что и ты. У них столько же матчей. Сегодня условия были разными. Последний матч, который я играл, тоже был другим. Первый сет был немного ветренее. Потом ветер утих. Старался адаптироваться как можно лучше. Сегодня я очень доволен», — сказал Синнер в интервью на корте.

В финале «Мастерса» в Мадриде итальянец сыграет против победителя матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).