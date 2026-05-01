Итальянский теннисист (1-я ракетка мира) Янник Синнер высказался о победе над французом Артюром Фисом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Я старался быть максимально агрессивным.  Чувствовал себя очень комфортно на приёме.  Во втором сете он начал лучше подавать, так что стало сложнее.  В целом очень доволен сегодняшней игрой.  Стараюсь играть в лучший теннис, на который способен сейчас.

Сегодня был очень удачный день.  Но я знал это ещё до матча: он один из лучших игроков мира на данный момент.  Рад, что сыграл против него.  Это много для меня значит.  Он очень полезен для тенниса, для спорта.  Я правда доволен сегодняшним выступлением.

В конце больших турниров я нахожу дополнительную передачу?  Не знаю.  Я всегда говорю, что первые раунды очень тяжёлые.  Потом приходится немного переключаться.  Потому что соперники в том же ритме, что и ты.  У них столько же матчей.  Сегодня условия были разными.  Последний матч, который я играл, тоже был другим.  Первый сет был немного ветренее.  Потом ветер утих.  Старался адаптироваться как можно лучше.  Сегодня я очень доволен», — сказал Синнер в интервью на корте.

В финале «Мастерса» в Мадриде итальянец сыграет против победителя матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).