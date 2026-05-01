Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над французом Артюром Фисом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Итальянец (1-я ракетка мира) одолел представителя Франции (25-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

За весь матч Синнер сделал 4 эйса и реализовал 3 брейк-поинта из 6-и. Фис допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В финале «Мастерса» в Мадриде Янник Синнер сыграет против победителя матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).