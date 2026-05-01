Украинская теннисистка Марта Костюк победу Анастасию Потапову из Австрии в полуфинале турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу 23-й ракетки мира из Украины.

Костюк подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Потапова не сделала ни одного эйса, ошиблась на подаче шесть раз и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В финале 23-летняя Костюк сыграет с 19-летней представительницей России Миррой Андреевой, которая ранее обыграла американку Хейли Баптист.